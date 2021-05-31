МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Льготную ипотеку под 6,5% годовых стоит продлить в субъектах РФ, где нет признаков перегрева рынка, — это регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, Псковская, Саратовская, Курганская области, Мордовия и Ханты-Мансийский автономный округ, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов. Сбер запустит выдачу ипотеки с помощью мобильного в 2021 году

"В тех регионах, в которых не отмечается признаков перегрева рынка — например, СКФО и ДФО, Псковская, Саратовская, Курганская области, Мордовия, ХМАО, — целесообразнее продлить срок действия льготной программы. Это позволит стимулировать продажи на первичном рынке и поддержать спрос на жилье со стороны населения", — сказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сухов пояснил, что отсутствие в отдельных регионах активного спроса на строящуюся недвижимость при наличии такой программы может свидетельствовать о том, что рынок жилья и ипотечное кредитование в них буксуют.

Глава АКРА также отметил, что по окончании программы льготного кредитования с 1 июля возможно некоторое снижение новых выдач ипотеки, что может несколько сдержать цены на недвижимость.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. В марте она заявила, что программу льготной ипотеки в России, которая пока действует до 1 июля, если и стоит продолжать, то только до конца текущего года и в определенных регионах при условии, что она не будет иметь негативных последствий.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.

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