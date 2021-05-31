МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Средства налогового вычета при покупке квартиры, величина которых может достигать 260 тысяч рублей, предложили выдавать при оформлении ипотеки, пишут "Известия". Аналитик назвал регионы, где стоит продлить льготную ипотеку под 6,5%

Соответствующее предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть "Этажи". Выдавать вычет предлагается банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств производить на основании налоговой базы, сформированной в результате уплаты НДФЛ за последние три года до оформления кредита.

Сейчас имущественный вычет при покупке жилья может получить любой человек с учетом лимита в два миллиона рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, то есть до 260 тысяч. Правом на получение этих средств каждый гражданин может воспользоваться раз в жизни. Получение налогового вычета возможно ныне только после регистрации права собственности.

Председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова поддерживает предложение. "Давно пора предоставить покупателям право самим определять срок получения налогового вычета. Всё может стать намного логичнее: человеку предстоят большие расходы, надо его как-то поддержать, давайте вернем ему часть уплаченного ранее налога. Звучит здраво", — считает она.

Президент ГК "Основа", председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев отмечает, что возможность внести первоначальный взнос в большем объеме позволит сократить кредитную нагрузку на покупателя на весь последующий период действия ипотеки. Также, по его словам, это будет востребовано, если у покупателя на момент сделки недостает части суммы до минимального объема первоначального взноса.

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