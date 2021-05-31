МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Средний срок ипотечного кредита в Сбербанке, являющегося крупнейшим игроком на рынке ипотеки в России, снизился до 4,5 лет с прежних семи-восьми, сообщил в интервью РИА Недвижимость вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васёв. Сбер запустит выдачу ипотеки с помощью мобильного в 2021 году

"После снижения ипотечных ставок увеличился объем рефинансирования ипотек, а как результат – сократился средний период, за который гасят ипотеку", – пояснил он.

По словам собеседника агентства, одновременно за последний год в Сбербанке, благодаря программе льготной ипотеки, выросла доля кредитования покупок новостроек. Если в 2019 году на вторичку приходилось 74% ипотечных сделок кредитной организации, а на первичку – 26%, то в настоящее время эти показатели составляют 65% и свыше 30% соответственно.

При этом Васёв подчеркнул, что на текущий момент уровень просрочки – самый низкий за всю историю ипотеки в России и составляет меньше 1%. "Это связано с тем, что объем сделок с недвижимостью существенно вырос. Аналогично и с дефолтами: у клиентов все меньше и меньше ситуаций, когда они не могут справиться с погашением кредита", — подчеркнул он.

ОБЪЕМЫ ВЫРОСЛИ

При этом объемы выдачи ипотеки в январе – мае 2021 года выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк предоставил кредиты на сумму более 1 триллиона рублей. Аналитик назвал регионы, где стоит продлить льготную ипотеку под 6,5%

По словам топ-менеджера, за пять месяцев этого года "Сбер" выдал 419 тысяч кредитов на сумму свыше 1 триллиона рублей, тогда как годом ранее было предоставлено 235 тысяч кредитов на 494 миллиарда рублей.

В 2019 году с января по май было выдано 244 тысячи кредитов на сумму 472 миллиарда рублей, уточнил собеседник агентства.

"В первом квартале 2020 года мы, конечно, столкнулись с довольно сильной просадкой в объемах из-за всеобщего локдауна по стране, в апреле 2020 года объемы выдачи снизились на 20% относительно марта того же года и составили 93 миллиарда рублей. Тогда немногие клиенты были готовы пользоваться онлайн-сервисами, чтобы решать свои вопросы с жильем. Однако наличие у нас готовых решений по сделкам с ипотекой позволило нам справиться с ситуацией уже во втором квартале и сильно продвинуть сервис вперед", – рассказал он.

Как отметил Васёв, в среднем за день в 2020 году "Сбер" выдавал 3,5-4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 8 миллиардов рублей, причем во второй половине года ежедневный объем выдачи увеличился по сравнению с первой половиной в 2-2,5 раза и предельно достигал 5 тысяч выдач в день на сумму до 12 миллиардов рублей.

"В 2021 году тренд, который был задан июлем-декабрем 2020 года, стабилизировался, цифры остаются на уровне второго полугодия предыдущего года", – добавил он.

Полностью интервью с Николаем Васёвым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.

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