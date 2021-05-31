МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России к концу года вырастет максимум до 9-9,5% годовых, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

Ранее в интервью он предположил, что Банк России может увеличить ключевую ставку к концу текущего года до 5,75-6%, если инфляционные ожидания россиян останутся на повышенном уровне.

"С учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9-9,5%", — ожидает Сухов.

Таким образом, стоимость кредита на покупку жилья может отыграть снижение, произошедшее в пандемию, и вернуться к уровню конца 2019 года.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.

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