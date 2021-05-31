МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Главными потенциальными рисками для российской банковской системы сейчас являются все более активное участие в непрофильном бизнесе, ухудшение качества кредитного портфеля юрлиц и волатильность процентных ставок, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Глава АКРА предсказал рост ставок по ипотеке в России до уровня 2019 года

"Банковский сектор России сохраняет общую стабильность. Однако есть несколько моментов, за которыми стоит пристально наблюдать. Во-первых, банки идут по пути расширения участия в непрофильном бизнесе в различных формах. В таких ситуациях на первый план выходят проблемы качества внутреннего управления и финансового планирования", — сказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вторым потенциальным риском Сухов назвал ухудшение качества кредитного портфеля компаний, которое обычно настигает банки через год после наступления турбулентности. "Существует вероятность того, что платежеспособность заемщиков, кредиты которым были реструктурированы в 2020 году, не восстановится до уровня, достаточного для выполнения обязательств в полном объеме", — отметил глава АКРА.

Наконец, опасения вызывает и волатильность процентных ставок в стране. Сухов считает, что в текущем году Банк России может в какие-то периоды увеличивать ставку, а в какие-то — снижать.

"Управление процентным риском – это новое искусство, которое на практике будет применяться банками столь масштабно в первый раз. Вместе с тем, если регулятор будет учитывать масштабы накопленного процентного риска на балансах банков как фактор принятия решений о пересмотре процентных ставок, то это может сгладить для сектора возврат к нормализации денежно-кредитной политики", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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