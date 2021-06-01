МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение SWIFT в России, чтобы нанести удар по банковскому сектору страны, для этого у США есть другие инструменты. Эксперт сказала, от кого на самом деле зависит отключение России от SWIFT

"Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", — заявил банкир в интервью РБК.

Костин отметил, что никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014, ни 2018, ни в 2021 году.

"Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Они говорят, что, если ты (европейский банк – ред.) будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, то ты будешь тоже отключен от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев", — отметил он.

В мае первый зампред Банка Росси Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не видит рисков отключения страны от SWIFT, но в случае реализации такого сценария на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) можно будет спокойно перевести внутрироссийский трафик.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

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