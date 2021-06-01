МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Объем средств федерального бюджета России, направляемых на поддержку семьи и детей – так называемого "детского бюджета" — вырос в 2021 году на 37% про сравнению с предыдущим годом и превысил 1,5 триллиона рублей, сообщил Минфин РФ. Минфин нарастил предложение срочных инструментов

"Минфин России при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, — так называемый "детский бюджет". Его объем на 2021 год составляет 1 501,4 миллиарда рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года", — говорится в сообщении министерства в Международный день защиты детей.

При этом Минфин подчеркивает, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами.

Для комплексной оценки "детского бюджета" в субъектах РФ, Минфин утвердил методические рекомендации по формированию информации о бюджетных ассигнованиях, направляемых на поддержку семьи и детей в регионах и муниципалитетах.

Согласно полученным данным, консолидированный "детский бюджет" РФ за 2019 год составил 5,282 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.