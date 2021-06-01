МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Американский миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в интервью телеканалу CNBC заявил, что в скором времени китайский юань может занять позицию доллара и стать одной из наиболее используемых валют в мировой торговле. Путин попросил "нежадного" миллиардера поддержать многодетные семьи

В частности, по миллиардер советует обратить внимание на официальную цифровую валюту Китая. Предприниматель прогнозирует, что эта валюта окажется более жизнеспособной, чем доллар США.

"Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономический фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", — пояснил он.

Далио отмечает, что экономика США может оказаться под ударом не только из-за укрепления юаня. В числе других угроз он назвал внутренние проблемы страны: в том числе, растущий уровень закредитованности американцев.