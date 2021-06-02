МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Личные сбережения гражданам имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например, в виде банковского вклада, депозита, сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России. Назван способ копить деньги, если их нет

Такой инструмент предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции. Также имеет смысл хранить деньги в виде облигаций федерального займа, которые считаются самыми надежными бумагами на российском фондовом рынке, пояснили в ЦБ.

В пресс-службе регулятора отметили, что запас денег на черный день или финансовая подушка безопасности — это резервный фонд человека, который в случае потери работы, болезни, незапланированных расходов может обеспечить существование на несколько месяцев без потери качества жизни.

При этом инвестирование не выступает способом сбережения, поскольку клиент всегда принимает на себя риск потери вложенных денег в случае неудачного развития событий на рынке.

Согласно данным опроса страховой компании "Росгосстрах жизнь", каждый четвертый обладатель накоплений в России держит в качестве отложенной суммы 50–100 тысяч рублей, а каждый шестой — свыше 500 тысяч. Доля людей, сберегающих деньги, с начала 2021 года сократилась почти в два раза.

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