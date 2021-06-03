МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Часть россиян, опасаясь отзыва лицензий банков или мошенников, предпочитают хранить сбережения дома, "под матрасом". Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, почему этого не стоит деньги и куда можно вложить небольшие суммы денег и получать пассивный доход.

По мнению экспертов, сохранности сбережений "в домашних условиях" угрожает как минимум два фактора. Первый — деньги постоянно обесцениваются из-за инфляции и перепада курса валют. Второй — физическая угроза: пожар, кража. "Нередки случаи, когда, периодически меняя дислокацию своего "тайника", люди забывают, куда именно спрятали деньги", — пояснила кандидат экономических наук, глава факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безмерная.

"С психологической точки зрения наличие денег, которые всегда находятся "под рукой", иногда провоцирует людей к спонтанным необдуманным тратам. С этой точки зрения средства, помещенные на банковский вклад или вложенные в финансовые инструменты, обладают большей сохранностью", — отметила она.

Есть множество инструментов, куда можно вложить сбережения. Они отличаются по прибыльности и по степени риска.

Как отметил директор по развитию в России TradingView Виталий Кирпичев, это могут быть:

банковские депозиты,



иностранная валюта,



акции,



облигации,



недвижимость.

"Все это активы с определенным профилем риска и потенциальной доходности, поэтому выбор будет зависеть от вашей склонности к риску. Чем выше риск по инструментам, тем большей квалификацией должен обладать инвестор", — отметил он и добавил, что необходимо помнить про фундаментальное правило: чем выше ожидаемый доход по инструменту, тем больше рисков в него заложено.

"Самые надежные способы — это американские государственные облигации. Десятилетние бумаги дадут 1,6% в год к погашению — это ниже инфляции, нужно это понимать. Затем по надежности идут государственные бумаги Германии, номинированные в евро. После них — ОФЗ в рублях и вклады в банках", — считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

НЕ НА ПОСЛЕДНИЕ

Основатель консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак при этом отмечает, что если все свободные деньги человека это сумма от полумиллиона до миллиона рублей, то полноценные инвестиции противопоказаны.

"Мы говорим, скорее, о финансовой подушке. Она должна рассчитываться исходя из 12 месяцев жизни семьи без активного дохода. Это значит, что указанной выше суммы как раз хватит для формирования резервного фонда всем, чей среднемесячный доход не превышает 42 — 83 тысячи рублей. К сожалению, таких людей в России довольно много", — пояснил он.

Поэтому для такой суммы подойдет вклад в надежном банке из системно-значимых или диверсифицировать эту сумму по валютам. "Если всё это будет проигрывать инфляции, не расстраивайтесь. Главное в финансовой подушке — надёжность; и чтобы деньги всегда были под рукой, если они вам вдруг понадобятся", — подытожил он