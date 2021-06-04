Россиянам рассказали, как вернуть украденные деньги с карты
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ваши деньги хранятся на банковском счете, который открыт на условиях использования электронного средства платежа — дебетовой или кредитной карты. Заключив с вами договор банковского счета, банк взял на себя обязанность сохранить ваши деньги, рассказал агентству "Прайм" старший партнёр адвокатского бюро "Система защиты" Алексей Семенов.
"Для обеспечения сохранности денег и вашего права распоряжаться средствами на счете банк устанавливает правила идентификации лица, которое вправе распоряжаться денежными средствами на карте (номер карты, пин — код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка", — пояснил адвокат.
Когда вы видите, что с вашей карты происходит списание денежных средств, вы должны незамедлительно обратиться в банк по телефону, который указан на вашей пластиковой карте, и сообщить банку о незаконной транзакции.
Банк, получив информацию о незаконном списании средств, обычно предлагает заблокировать карту, а затем выпустить новую. С этим следует согласиться, так как иного способа прекратить доступ злоумышленника к вашим деньгам, у банка нет, говорит он.
"Все похищенные с вашей карты денежные средства вам обязан вернуть банк, а затем он должен будет самостоятельно заниматься розыском злоумышленника — обратится в правоохранительные органы", — отмечает Семенов.
При этом банк не возместит вам похищенные средства, если докажет, что вы по собственному желанию передали коды доступа к счету другим лицам. В этом случае вы сами должны обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении ваших денег, подчеркивает адвокат.
Сотрудники правоохранительных органов квалифицируют действия лиц, которые совершили хищение с денежного счета или в отношении электронных денежных средств по пункту "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".
Данная статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а если сумма хищения (кражи) превышает один миллион рублей, то срок лишения свободы возрастает до 10 лет.
Также действия злоумышленников могут быть квалифицированы по ст. 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа", в этом случае, в зависимости от суммы хищения, предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, заключил Семенов.
https://1prime.ru/finance/20210604/833836321.html