МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Преступный промысел, основанный на обмане людей, получает все большее распространение с развитием цифровых технологий и переводом на дистанционный и онлайн-режим многих сфер нашей жизни, в частности, взаимодействия с финансово-кредитными и торговыми организациями, а также госструктурами. Таким образом, человеку при любом обращении к нему по телефону или онлайн, необходимо убедиться, что он не взаимодействует с мошенником, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, мошенники действуют по определенной схеме. Их задача — настолько вовлечь жертву в свою игру, чтобы она, не сомневаясь, выполнила нужные преступнику действия. Достигается это путём определенной модели разговора с намеченной жертвой.

"У неё не должно быть ни времени, ни условий для того, чтобы задуматься. Создаётся ситуация цейтнота, нехватки времени. Это может быть связано, например, с неприятной ситуацией, в которую попал родственник, угрозой хищения средств с банковского счёта или приобретением "суперлекарства", которого-то и "остался всего один флакон"", — говорит юрист.

Эксперт рассказал, почему мошенники любят именно вас необходимо придерживаться общих правил общения с незнакомыми людьми, исходя из того, что они выходят на связь с вами не для того, чтобы "принести радость или избавить от проблем".

"При поступлении звонка с тревожной информацией, не впечатляемся, спокойно считаем до десяти и сбиваем мошенников с их программы быстрым завершением разговора. Не стоит только употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров", — указывает эксперт.

То есть, категорически не произносим вслух свои имя, фамилию, отчество, не говорим слова "да", "подтверждаю", "согласен", "разрешаю" и т.д.

"Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: "Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладём трубку", — советует юрист.

У кого есть возможность подключить функции блокировки нежелательных звонков и определитель номера, предоставляемые оператором связи, стоит это сделать незамедлительно.

Второй вариант, более рисковый — сбить темпоритм мошенника. Не быть интервьюируемым, а самому стать интервьюером.

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"К такому повороту событий не готов ни один даже самый искрометный фантазер, и разговор будет закончен", — отметил Соловьев.

И, наконец, третий вариант – показать свою осведомленность и немного потроллить мошенников. "Один мой знакомый всегда отвечает на попытки телефонного обмана следующей фразой криминального жаргона 40-х годов "Часик в радость, граждане обманщики и расхитители". На том конце пауза и… короткие гудки. Ни разу "банковский служащий" не продолжил разговор", — говорит он.

"Но лучше и безопаснее обойтись первым вариантом, помня, что если незнакомцы дозвонились до вас, то чужая рука уже почти в вашем кармане. И только в вашей власти спокойно, решительно и как следует дать по этой руке. Чтобы не повадно было", — резюмировал эксперт.