МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2021 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,589 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности составили 257,832 миллиарда рублей, увеличившись на 30% в годовом выражении.

Прибыль до налогообложения достигла 55,759 миллиарда рублей, что на 67,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль по небанковским операциям в первом квартале выросла на 79,4%, до 54,464 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании с конца 2020 года снизились на 4,1% и по состоянию на 31 марта составили 134,629 миллиарда рублей, краткосрочные — увеличились на 5,6% — до 307,805 миллиарда рублей. Денежные средства и их эквиваленты на конец первого квартала составили 61,004 миллиарда рублей.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании, 22,85% акций принадлежит The Bank of New York Mellon. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.