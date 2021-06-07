МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. В мае банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 1,14 триллиона рублей, несмотря на долгие праздники. Основной объем пришелся на займы наличными — 575,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG. В России зафиксирован ажиотажный спрос на кредитки

При этом россияне набрали в мае на 12,6% меньше кредитов, чем в рекордном апреле. Аналитики отмечают, что сильнее всего "просела" ипотека — выдачи сократились на 21%. В июне объем выданных кредитов вырастет относительно мая, считают эксперты. Всего с начала года объем одобренных россиянам ссуд достиг 5,3 триллиона рублей.

Задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4% и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Задолженность населения постоянно растет, отмечают эксперты.

В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Наименьший уровень долговой нагрузки зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.