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2021
https://1prime.ru/finance/20210607/833871529.html
Россияне взяли в мае кредиты на триллион рублей
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В мае банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 1,14 триллиона рублей, несмотря на долгие праздники. Основной объем пришелся на займы наличными — 575,5 миллиарда рублей. Об... ПРАЙМ, 07.06.2021
кредиты, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. В мае банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 1,14 триллиона рублей, несмотря на долгие праздники. Основной объем пришелся на займы наличными — 575,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG.
При этом россияне набрали в мае на 12,6% меньше кредитов, чем в рекордном апреле. Аналитики отмечают, что сильнее всего "просела" ипотека — выдачи сократились на 21%. В июне объем выданных кредитов вырастет относительно мая, считают эксперты. Всего с начала года объем одобренных россиянам ссуд достиг 5,3 триллиона рублей.
Задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4% и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Задолженность населения постоянно растет, отмечают эксперты.
В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Наименьший уровень долговой нагрузки зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.