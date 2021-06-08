МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Банк России в июне увеличит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25% годовых, а на одном из следующих ближайших заседаний еще повысит ее на 0,25 процентного пункта – до 5,5% годовых, что станет "потолком" ее роста, заявил РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков. Банкир предостерег россиян от ипотеки с плавающими ставками

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в минувший четверг рассказала агентству, что на заседании совета директоров 11 июня будет рассмотрена возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позже первый зампред регулятора Ксения Юдаева уточнила журналистам, что ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки либо на 0,25, либо сразу на 0,5 процентного пункта, при этом вероятность ее сохранения на уровне 5% годовых меньше.

"От июньского заседания мы ожидаем повышения – еще на 0,25 процентного пункта, до уровня 5,25% годовых. На дальнейшем заседании в июле или чуть позже может быть еще одно повышение на 0,25 процентного пункта — до 5,5% годовых", — сказал агентству Поляков в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

Поляков ждет, что затем ЦБ возьмет в этом паузу по крайней мере до конца года. "Мы не ожидаем, что это пойдет дальше – 5,5% будет "потолком", — добавил банкир.

В дальнейшем регулятор вернется к поступательному снижению, если инфляция будет под контролем. В результате ставка будет варьироваться в коридоре между 5 и 5,5% годовых. "Это будет довольно комфортный уровень для всех игроков рынка", — заключил Поляков.

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