МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали вдвое реже представляться службой безопасности, поскольку клиенты банков уже гораздо реже "ведутся" на эту уловку, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. Названы люди, которых мошенники боятся сильнее всего

"Аналитики зафиксировали тенденцию среди мошеннических звонков: злоумышленники стали в два раза реже представляться службой безопасности банка и других организаций. В июле 2020 года количество жалоб на звонки якобы от службы безопасности составило как минимум 26 170, в апреле 2021 года этот показатель уменьшился до 13 546 жалоб", — выяснили эксперты.

Вместе с тем в компании обнаружили еще один тренд: многократно увеличилось число жалоб на звонки от имени правоохранительных органов. Так, в июле 2020 их было зафиксировано 768, а в апреле 2021 года – 5643. По прогнозам компании, при сохранении текущих условий количество звонков якобы от службы безопасности и от полиции сравняется в сентябре.

"Звонки от службы безопасности уже не так эффективны, как раньше, — потенциальные жертвы стали все чаще настораживаться, когда слышат такое представление у себя в трубке. Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль. Вследствие такого отбора звонки от службы безопасности сегодня не в тренде и, можем надеяться, скоро совсем останутся в прошлом", — поделился с РИА Новости мнением директор Bi.Zone Евгений Волошин.

Эксперты объяснили, что в процессе исследования звонки были распределены по категориям, основываясь на том, присутствует ли одно из ключевых слов в тексте жалоб. Жалобы со словами "полиц", "правоохранител", "МВД", "УВД", "юстици", "капитан", "Петровк", "номер жетона", "уголовн розыск", "следовател", "прокуратур" компания отнесла к звонкам от имени полиции, жалобы со "служб безопасн" — к звонкам от службы безопасности.

При этом большое количество жалоб не поддается категоризации, так как их текст не всегда содержит необходимые ключевые слова. Зачастую пользователи просто пишут, что им звонили мошенники, без указания на то, кем они представились, заключили в компании.

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