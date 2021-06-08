МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В Госдуме предложили вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам, сообщает RT. Число выданных россиянам микрозаймов в апреле сократилось на 3,4%

С соответствующей инициативой выступил депутат Иван Сухарев, направив письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ззаконодатель отметил, что весной этого года, согласно экспертным подсчетам, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 миллиона.

Летом 2019 года в стране был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам — 1%. Но и при этом условии у заемщиков возникают избыточные обязательства.

Так, процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц составляют 30%, что является значительным обременением для граждан, испытывающих финансовые трудности и вынужденных обращаться за подобного рода услугами.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%", — пишет депутат.

Это снижение, как отметил Сухарев, позволит гражданам обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях, а микрофинансовым организациям — по-прежнему получать значительный доход от своей деятельности.

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