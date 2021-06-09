С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Теневой рынок персональных данных является одним из источников получения мошенниками информации о россиянах, при этом чаще всего в доступе находятся скомпрометированные базы данных внешних сервисов – доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Названы люди, которых мошенники боятся сильнее всего

"В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах РФ и использовать ее в мошеннических целях", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ-2021.

Кузнецов рассказал, что банк провел исследование теневого рынка и нашел 12 торговых площадок, на которых продается информация финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем, а на девяти площадках продают данные банковских карт.

"Стоит отметить, что чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов – доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов", — добавил зампред правления Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.

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