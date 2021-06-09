С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Теневой рынок персональных данных является одним из источников получения мошенниками информации о россиянах, при этом чаще всего в доступе находятся скомпрометированные базы данных внешних сервисов – доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Мобильных мошенников стало больше

Названы люди, которых мошенники боятся сильнее всего

"В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах РФ и использовать ее в мошеннических целях", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ-2021.

Кузнецов рассказал, что банк провел исследование теневого рынка и нашел 12 торговых площадок, на которых продается информация финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем, а на девяти площадках продают данные банковских карт.

"Стоит отметить, что чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов – доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов", — добавил зампред правления Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.

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