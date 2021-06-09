С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк раскрыл, откуда мошенники получают данные о россиянах

"Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тысяч рублей", — сказал Кузнецов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, при этом в половине случаев операторы колл-центров не дозваниваются — срабатывает только 1% звонков.

По данным ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.

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