МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Полная средняя стоимость ипотечного кредита в России в мае выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 8,8%, вернувшись на уровень ноября прошлого года, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). ЦИАН: новая льготная ипотека позволит купить только 19% квартир в России

Полная средняя стоимость ипотеки в стране начала дешеветь с весны 2019 года, а по итогам января текущего года показатель опустился до минимальных за всю историю 8,6%. Следующие два месяца полная стоимость ипотеки находилась на январском уровне, однако уже в апреле вновь начала расти.

"Рост полной стоимости ипотечного кредита связан с повышением Банком России ключевой ставки в марте и апреле для борьбы с инфляцией. Мы ожидаем дальнейшего роста ПСК в этом сегменте: на ближайшем заседании регулятор с высокой вероятностью вновь повысит уровень ключевой ставки с учетом того, что инфляция в мае ускорилась до 6% впервые с 2016 года", — пояснил агентству гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Также на рост полной стоимости ипотеки в ближайшей перспективе окажет влияние изменение параметров программы льготной ипотеки, не исключает он. В пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита в размере 3 миллионов рублей.

"Выдачи в рамках этой программы сократятся из-за того, что ей почти не смогут воспользоваться жители Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому тем, кто планирует взять ипотеку, лучше заключить кредитный договор как можно скорее", — заключил Александрович.

По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.

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