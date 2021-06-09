С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Граждане стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, поэтому злоумышленники стали разрабатывать более "терпеливые" схемы, которые могут длиться две-три недели и часто достигают своей цели, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк заявил о снижении популярности фишинга в России

"Сейчас мошенники становятся более терпеливыми. Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", — сказал он в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

В связи с этим в последнее время появился новый вид преступления под видом трудоустройства на работу, добавил Кузнецов. Так, появляется некий "рекрутер", который предлагает трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, он очень долго убеждает соискателя, общается с ним несколько дней, может даже устроить видеоконференцию для собеседования. По ее итогам многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой, и тут наступает эйфория.

"Человек сам в течение двух-трёх недель предоставляет о себе всю информацию – и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственников. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог – похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", — пояснил зампред правления Сбербанка.

Кузнецов посоветовал тем, кто столкнётся с таким мошенничеством, не стесняться перепроверять всю сообщаемую информацию: кто и откуда звонит, зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в интернете.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступило информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.

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