С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Граждане стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, поэтому злоумышленники стали разрабатывать более "терпеливые" схемы, которые могут длиться две-три недели и часто достигают своей цели, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сейчас мошенники становятся более терпеливыми. Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", — сказал он в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.
В связи с этим в последнее время появился новый вид преступления под видом трудоустройства на работу, добавил Кузнецов. Так, появляется некий "рекрутер", который предлагает трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, он очень долго убеждает соискателя, общается с ним несколько дней, может даже устроить видеоконференцию для собеседования. По ее итогам многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой, и тут наступает эйфория.
"Человек сам в течение двух-трёх недель предоставляет о себе всю информацию – и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственников. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог – похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", — пояснил зампред правления Сбербанка.
Кузнецов посоветовал тем, кто столкнётся с таким мошенничеством, не стесняться перепроверять всю сообщаемую информацию: кто и откуда звонит, зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в интернете.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступило информационным партнером ПМЭФ.
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