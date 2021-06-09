С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Данные, которые биометрические системы используют для распознавания пользователей, — это не просто снимок лица или запись голоса, а целый набор параметров; его невозможно использовать постороннему человеку для входа в систему, а за ее пределами он бесполезен, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Россияне смогут "оплачивать лицом" покупки и проезд уже в этом году

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в мае заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем".

Кузнецов в интервью агентству заявил, что поддерживает дискуссию, и назвал данные опасения абсолютно правильными.

"Данные, которые хранят и используют для распознавания биометрические системы – это не фотографии и не записи голоса, а набор параметров, сформированный при "запоминании" системой клиента. Он бесполезен вне этой системы и не может быть использован для "входа" от лица клиента, из этих параметров невозможно восстановить исходные данные", — заявил зампред правления Сбербанка в рамках ПМЭФ-2021.

Однако Кузнецов подчеркнул, что нельзя говорить об отсутствии возможных угроз у данной технологии, хотя обмануть биометрическую систему сегодня крайне сложно.

"Попытки "обмануть" биометрию – предъявить фотографию или запись вместо живого человека, использовать высокореалистичные маски или проекторы – сегодня крайне сложны в реализации. Мы считаем, что у биометрических систем большое будущее с точки зрения именно защиты клиентов – обмануть биометрические системы уже сегодня гораздо сложнее, чем "украсть" пароль или карту", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 12.00 мск.

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