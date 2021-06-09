МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг". Об этом сообщает РИА Новости. Россияне взяли в мае кредиты на триллион рублей

"Граждане России, к сожалению, сегодня живут в долг. Только 20% всех заемщиков выплачивают (кредиты — ред.) из своих доходов", — сказал Миронов журналистам, приведя также данные, что у "огромного количества всех заемщиков" на выплату основного тела долга идет только 8% всех доходов.

Такую ситуацию он объяснил невыгодными условиями потребительских кредита, в частности, существующей нормой о несписываемой сумме на счетах заемщиков, тогда как проценты на эти деньги, которыми невозможно воспользоваться, по-прежнему начисляются.

"Здесь мы встаем на сторону заемщика, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия и ведут себя как настоящие ростовщики, абсолютно не думая о людях", — сказал Миронов.

Депутат отметил, что предложенные СР изменения закона о потребительских кредитах устраняют эту и другие нормы.