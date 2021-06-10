МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российские банки с пятницы смогут ограничивать переводы человека через Систему быстрых платежей (СБП) только суммой в 150 тысяч рублей в день или большей, ЦБ давал им время по 10 июня на то, чтобы скорректировать лимиты. Крупные банки поддерживают установление суточного лимита в СБП

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

Созданная Банком России СБП ранее не предусматривала жестких ограничений для банков по лимитам, устанавливаемым ими для клиентов. Это, по мнению регулятора, приводило к занижению некоторыми банками суточных лимитов. Как следствие, поясняли РИА Новости в ЦБ, граждане были вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем 1%.

В самой Системе быстрых платежей зафиксирована полная бесплатность переводов на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а далее комиссия для физических лиц не должна превышать 0,5% суммы перевода, а при большой сумме — не должна превышать 1,5 тысячи рублей за операцию. Для банков же еще чуть более года (до конца июня 2022 года) такие переводы между физлицами совсем бесплатны.

Решение ЦБ направлено на то, чтобы обеспечить единообразные условия обслуживания по СБП во всех финансовых организациях, пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Так, по состоянию на вечер 9 июня у крупнейшего российского банка — Сбербанка суточный лимит, согласно информации на его сайте, составлял 50 тысяч рублей.

"Мера кажется логичной, но остается несколько вопросов. Лимиты играют роль в обеспечении безопасности: если к деньгам получит доступ мошенник, то он сможет проще похитить их со счета – теперь это можно будет сделать мгновенно и сразу в больших объемах. Я думаю, что при реализации нового требования основные сложности будут связаны именно с этим: как и сохранить высокий лимит, и обеспечить сохранность средств клиентов", — отметил Достов.

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