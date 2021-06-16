МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Для тех, у кого на руках есть свободные 500 тысяч рублей, имеются несколько вариантов их вложения в зависимости от целей и продолжительности инвестирования: например, накопление на крупные покупки, умножение текущего капитала, создание финансовой подушки. Об этом пишут "Известия", опросив ряд экспертов. Сколько надо зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию

Если есть цель заняться бизнесом, полмиллиона рублей станут хорошим вложением во франчайзинг, заявил генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков. По его словам, франшиза является оптимальным вариантом для начинающих предпринимателей, у которых есть стартап и финансовая подушка безопасности. Покупка бизнеса с уже разработанной стратегией варьируется от 500 тысяч до 900 тысяч рублей, но может и превышать миллион.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что если вкладывать деньги в ценные бумаги, то нужно ориентироваться на две категории российских акций. Это компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений с хорошими мультипликаторами и потенциалом роста, либо компании, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка: авиаперевозчики, ритейл, который также выиграет от роста цен, сельхозпредприятия. Из зарубежных рынков эксперт рекомендует смотреть Exchange Traded Fund; аналог ПИФа, но с меняющейся ценой за акции в зависимости от спроса и предложения рынка Гонконга, прежде всего на индекс Hang Seng и на рынок Китая, на индекс Shanghai Composite.

В свою очередь, эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман, отметил, что акции, ETF фонды, ПИФы относятся к прогнозным доходам — это инвестиции, по которым будущий результат не гарантирован и основан на потенциальном росте актива. Доходность может быть высокой, а может быть и убыточной. Многое зависит от экономической ситуации. Сколько денег нужно на безбедную старость и где их взять

Файнман также упомянул инструменты с фиксированной доходностью — банковский депозит, сдача в аренду недвижимости, дивиденды крупных компаний. То, что здесь может случиться форс-мажор: у банка отзовут лицензию или арендатор скроется с имуществом клиента — это скорее исключение из правила.

Независимый финансовый советник Александра Базак считает, что, как минимум, следует купить на эту сумму доллары, поскольку сейчас "достаточно приятный курс". Самым простым способом инвестирования в России она назвала открытие индивидуального инвестиционного счета в банке с доходностью около 20% годовых.

Почти все эксперты сошлись во мнении, что первым шагом в инвестировании является создание финансовой подушки безопасности, которая позволит покрывать расходы семьи в течение хотя бы полугода в случае потери заработка или другого регулярного дохода. Также они советуют обратиться к независимым финансовым консультантам или советникам, которые смогут подобрать подходящие варианты инвестиций.

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