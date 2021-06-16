МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий списать долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по взятыми ими в текущем году кредитам на поддержку деятельности. Госдума ограничила общение коллекторов с близкими должника

Для этого закон расширяет перечень безнадежных долгов, то есть долгов, нереальных ко взысканию. В этот перечень включаются обязательства по уплате задолженности по кредитному договору при выполнении ряда условий.

Во-первых, кредит был предоставлен юрлицам или ИП в период с 1 января по 31 декабря 2021 года на восстановление предпринимательской деятельности. Во-вторых, в отношении кредитного договора кредитной организации в 2021-2022 году предоставляется или предоставлялась субсидия по процентной ставке в установленном правительством порядке.

Также законом выводятся из-под НДС выполнение работ (оказание услуг), передача имущественных прав на безвозмездной основе органами государственной и местной власти, Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства и ее дочерними обществами, организациями, включенными в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП, а также организациями, осуществляющими поддержку экспорта в случае, если выполнение этих работ и передача прав осуществляется в соответствии с законодательством. Госдума разрешила иностранным страховщикам создавать филиалы в России

Одновременно уточняется порядок уплаты НДС при оказании трансграничных услуг.

Кроме того, устанавливается госпошлина за госрегистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов сетей газораспределения и сетей газопотребления, созданных при подключении объектов капстроительства, а также за госрегистрацию сделок с такими объектами недвижимости, в размере 2 тысяч рублей.