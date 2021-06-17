МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предложила дополнительно скорректировать программу льготной ипотеки: ввести ограничение, разрешив участие в ней только для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо оставить такую возможность для всех, как сейчас, но сделать ее однократной. Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья

"Рассмотреть возможность корректировки условий программы льготной ипотеки в случае продления ее действия после 1 июля 2021 года в целях ориентации мер поддержки по указанной программе на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан или установления ограничения для участия в программе гражданина (домохозяйства) однократно", — говорится в рекомендациях СП после анализа мер поддержки рынка жилищного кредитования.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования, но одновременно привело и к росту цен на жилье. А в начале июня президент России Владимир Путин предложил продлить программу на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.

СП отмечает, что кредит по программе льготной ипотеки сейчас может взять любой заемщик, которому банк готов его предоставить. "Кроме того, не ограничена возможность заемщика участвовать в программе несколько раз", — говорится в отчете. При этом аудиторы ссылаются на данные исследования, проведенного "Дом.РФ" совместно с ВЦИОМ в ноябре прошлого года, половина участников которого считают приобретение недвижимости наиболее эффективным вложением средств, а 30% рассматривают покупку жилья в инвестцелях.

В СП признают, что льготная ипотека вкупе со снижением ключевой ставки ЦБ оказали положительное влияние на строительную отрасль: предотвратили массовое банкротство застройщиков, обеспечили устойчивый спрос на строящееся жилье и сохранили темпы ввода жилья в прошлом году на уровне 2019 года — более 82 миллионов квадратных метров. Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг рекордных за всю историю рынка 4,3 триллиона рублей, а общая задолженность по выданным на 1 января 2021 года ипотечным кредитам достигла 9,27 триллиона рублей.

Однако в ряде регионов это привело к резкому росту цен на жилье, и сделало его еще менее доступным для граждан. По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12% по отношению к 2019 году, говорится в документе.

ВОЗМОЖЕН КРИЗИС

Счетная палата РФ предупреждает об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019-2020 годах. Риелторы ожидают падения цен на новостройки

"С 2020 года в Российской Федерации действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства", — цитирует ведомство аудитора СП Алексея Саватюгина. На реализацию всех программ в 2019-2020 годах из бюджета было выделено 89 миллиардов рублей. В 2020 году доля программ господдержки в общем объеме выданных ипотечных кредитов в России стала рекордной и составила 26% в количественном выражении и почти 30% в денежном.

"Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту: снижению ценовой доступности покупки жилья",- говорится в отчете ведомства. Так, по итогам 2020 года индекс роста цен на жилье на первичном рынке составил 12% по отношению к 2019 году.

"Помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов. Она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность",- говорится в отчете.

Основным фактором поддержания доступности жилья, по мнению аудиторов, должна быть не ипотека, а высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье. "Кроме того, для сбалансированного роста рынка жилой недвижимости, не приводящего к формированию ценового "пузыря", темпы ввода новых объектов должны соответствовать росту спроса",- говорится в документе.

Минстрой не согласился с выводами СП. По мнению министерства, рост цен обусловлен не только возросшим спросом. "Среди ключевых факторов отмечались ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции — более чем в 50 регионах в той или иной мере работы на стройплощадках приостанавливались. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы. Ещё один фактор – это общемировая конъюнктура и рост цен на стройматериалы, по некоторым позициям, таким как металл, цены выросли в среднем на 70-80%". – говорится в комментарии министерства.

Однако все это не помешало застройщикам получить значительную прибыль, отмечают аудиторы. "Прибыль организаций строительной отрасли в целом по Российской Федерации за 2020 год выросла по отношению к прошлому (2019 — ред.) году на 16,8% при росте выручки на 0,2%, а себестоимости продаж – на 1,6%", — говорится в отчете.

СУБСИДИИ ДЛЯ СЕЛА

Счетная палата РФ предложила выдавать прямые субсидии гражданам на строительство и ремонт сельского жилья, соответствующие рекомендации содержатся в отчете по итогам анализа эффективности программ поддержки рынков ипотечного кредитования и жилищного строительства в России. Хуснуллин назвал причины роста цен на жилье

"Рассмотреть возможность применения на территории ДФО и на сельских территориях Российской Федерации альтернативных механизмов стимулирования улучшения жилищных условий граждан, в том числе прямых субсидий (грантов) семьям на покупку, строительство, ремонт жилья (включая индивидуальные жилые дома), предоставление доступного арендного и социального жилья", – говорится в рекомендациях СП.

Аналогичные механизмы поддержки ИЖС применяют многие страны. "Например, в Австралии в 2020 году запущена госпрограмма субсидирования строительства и ремонта ИЖС с участием лицензированных застройщиков, которая действует в условиях пандемии с июня 2020 года по апрель 2021 года. В рамках госпрограммы правительство Австралии намерено поддержать строительный сектор и повысить уровень доступности жилья среди граждан со средним и низким уровнем доходов путем предоставления прямых субсидий гражданам в размере около 11,6 тысячи долларов", — говорится в отчете.

При этом, по данным аудиторов, действующая в РФ программа сельской ипотеки неэффективна. Банки отказывают заявителям в кредитах в основном из-за проблем с объектом залога. "Для кредитных организаций залог ИЖС несет повышенный риск, связанный с низкой ликвидность данного вида недвижимости", — отмечает ведомство.

Выводы аудиторов разделяет и "Дом.РФ", через который осуществляется финансирование программы: там признали, что на индивидуальное строительство в России выдается лишь около 1% всех ипотечных кредитов. Однако институт развития вместе с Минстроем предложил свое решение проблемы: они намерены отобрать по конкурсу 40 типовых проектов ИЖС, для которых будет разработана проектно-сметная документация. "Эти проекты со всеми документами будут в общем доступе, что позволит повысить стандарты строительства частных домов и обеспечит определенные гарантии качества для кредиторов при оценке залога", – говорится в комментарии "Дом.РФ" к отчету СП.

Решить проблему также можно за счет комплексного строительства поселков, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, и приходом на рынок профессиональных девелоперов, которые будут строить по единым проектам, с использованием проектного финансирования и счетов эскроу, — полагают в Дом.РФ. "Как результат, банки будут охотнее выдавать кредиты на ИЖС, а развитие ипотеки в сегменте загородного строительства позволит нарастить годовой ввод индивидуальных домов до 50 миллионов квадратных метров к 2030 году", – говорится в комментариях института развития.

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