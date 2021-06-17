МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Несколько ипотек в день оформляют инвесторы с помощью брокеров, таким образом, они обходят ограничение на кредитование из-за долговой нагрузки, сообщила РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Нина Култышева. Счетная палата предложила сделать участие в льготной ипотеке однократным

В конце мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что россияне начали пытаться брать несколько ипотечных кредитов в один день. ЦБ следит за ситуацией.

По словам Култышевой, это единичные случаи. Сделки по оформлению нескольких ипотечных кредитов в день проводят брокеры по заказу клиентов – инвесторов.

"Это делается, чтобы ежемесячный платёж не рассчитывался при андеррайтинге, так как при выдаче кредита информация отправляется в бюро кредитных историй (БКИ). Лазейка выгодна тем, что система не видит, что пять минут назад выдан кредит. Соответственно долговая нагрузка считается по старому кредиту, и выдается одобрение на новую ссуду. Так можно набрать кредитов больше", — пояснила эксперт.

При этом Култышева заявила, что озабоченность регулятора вызвана риском роста потенциальных банкротов и плохих кредитов, если случаев оформления сразу нескольких ипотечных кредитов в день станет больше.

Однако эксперт уверена, что эта история "не будет массовой", даже если все узнают про эту лазейку – "нормальному человеку пять ипотек не надо".

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