МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в мае выдали 2,19 миллиона микрозаймов, что на 1,9% меньше результата в предшествовавшем месяце, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"В мае 2021 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 2,19 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2021 года количество выданных микрозаймов немного сократилось — на 1,9%", — сообщили в бюро.
В региональном разрезе наибольшее количество займов "до зарплаты" было выдано в Москве (112,4 тысячи ссуд), Московской области (101,7 тысячи), Краснодарском крае (85,2 тысячи), Свердловской области (82,2 тысячи) и Башкирии (74,6 тысячи). А самую серьезную динамику снижения количества выданных займов "до зарплаты" продемонстрировали Тюменская область (-6,3%), Алтайский край (-5,7%), Новосибирская область (-4,9%) и Якутия (-4%).
В то же время в ряде крупнейших субъектов РФ был отмечен рост числа выданных займов "до зарплаты", в том числе в Санкт-Петербурге (+1,6%), Москве (+1,2%) и Московской области (+1,1%).
"В текущем году ситуация в сегменте микрозаймов стабилизировалась. Последние три месяца количество выданных займов "до зарплаты" находится на уровне 2,1-2,3 миллиона в месяц. При этом последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются. Однако говорить, что это долгосрочный тренд, пока преждевременно", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
https://1prime.ru/finance/20210617/833955194.html