МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в мае выдали 2,19 миллиона микрозаймов, что на 1,9% меньше результата в предшествовавшем месяце, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Путин ввел уголовную ответственность за незаконную выдачу займов

"В мае 2021 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 2,19 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2021 года количество выданных микрозаймов немного сократилось — на 1,9%", — сообщили в бюро.

В региональном разрезе наибольшее количество займов "до зарплаты" было выдано в Москве (112,4 тысячи ссуд), Московской области (101,7 тысячи), Краснодарском крае (85,2 тысячи), Свердловской области (82,2 тысячи) и Башкирии (74,6 тысячи). А самую серьезную динамику снижения количества выданных займов "до зарплаты" продемонстрировали Тюменская область (-6,3%), Алтайский край (-5,7%), Новосибирская область (-4,9%) и Якутия (-4%).

В то же время в ряде крупнейших субъектов РФ был отмечен рост числа выданных займов "до зарплаты", в том числе в Санкт-Петербурге (+1,6%), Москве (+1,2%) и Московской области (+1,1%).

"В текущем году ситуация в сегменте микрозаймов стабилизировалась. Последние три месяца количество выданных займов "до зарплаты" находится на уровне 2,1-2,3 миллиона в месяц. При этом последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются. Однако говорить, что это долгосрочный тренд, пока преждевременно", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.