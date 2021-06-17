МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рост ставок по кредитам составит в среднем 1%, но повышение будет постепенным, пишут "Известия". Это неизбежное следствие повышения ключевой ставки ЦБ, отмечают финансисты, опрошенные изданием. При этом темпы выдачи займов сократятся к концу года на 12-15%. Вырастут ставки по ипотеке и автокредитам.

Вместе с тем эксперты предрекают изменения условий и по депозитным ставкам. В среднем ставки по вкладам вырастут также на 1 процентный пункт.

"Дальнейший рост ставок по кредитам и депозитам после недавнего решения регулятора об очередном повышении ключевого показателя неизбежно", цитирует газета аналитика "Финама" Игоря Додонова. По его прогнозам, проценты по кредитам будут расти сдержанными темпами, на 0,2–0,3 п.п. в течение месяца.

Управляющий директор НКР Александр Проклов сказал изданию, что банки, учитывая жесткую риторику ЦБ, начнут заблаговременно готовиться к следующему раунду повышения ставки.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, на изменения отреагируют скорее ипотека и автокредиты, а не потребкредиты.