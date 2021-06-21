МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид и будет осуществляться преимущественно дистанционно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Россиянам назвали лучшее время для устройства на работу

"К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе — с банками и работодателями. Кроме того, будет обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

Так, к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг. "Все банки будут подключены к ФССП (Федеральная служба судебных приставов — ред.) через электронный документооборот", — пояснил заместитель председателя правительства.