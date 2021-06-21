МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 1,1% к апрелю, а розничное — увеличилось на 2,2% в месячном выражении, следует из обзора ЦБ РФ, посвящённого развитию банковского сектора.

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"В мае корпоративный портфель рос достаточно активно (+518 миллиардов рублей или +1,1%), хотя это и ниже результата апреля (+2,5%), когда был профинансирован ряд крупных сделок", — сказано в сообщении. В мае рост портфеля был в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а также финансированием застройщиков жилья (прирост свыше 100 миллиардов рублей), указал ЦБ.

Что касается розничного кредитования, то рост 2,2% демонстрируется уже третий месяц подряд. Корпоративный портфель в мае вырос на 470 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.

По предварительным данным ЦБ, ипотечное кредитование замедлилось до приблизительно 2% с 2,8% в апреле, что, вероятно, связано с праздниками и нерабочими днями. В мае темп роста необеспеченного потребительского кредитования еще вырос – до 2,2% (по предварительным данным) с 1,6% в апреле.

Для снижения рисков Банк России ранее принял решение ввести в действие с 1 июля 2021 года сдерживающие макропруденциальные меры, предусматривающие применение надбавок к коэффициентам риска на уровне, действовавшем до пандемии.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Российские банки в мае нарастили чистую прибыль на 7% по сравнению с апрелем, до 216 миллиардов рублей, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

"Чистая прибыль сектора за май составила 216 миллиардов рублей (доходность на капитал – 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 миллиардов рублей). По итогам пяти месяцев прибыль практически достигла 1 трлн рублей", — сказано в документе.

Количество прибыльных банков выросло до 234 с 221. При этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам пяти месяцев 2021 года осталась на уровне 97%.

Годом ранее банки заработали около 0,5 миллиарда рублей.

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СРЕДСТВА ЮРЛИЦ И ФИЗЛИЦ В БАНКАХ

Средства юрлиц в банках РФ в мае увеличились на 2,4%, физлиц — сократились на 1,5%, говорится в информационно-аналитических материалах Банка России за май.

"Средства юридических лиц заметно увеличились (+785 миллиардов рублей, или 2,4%), как в рублях (+591 миллиард рублей), так и в валюте (+2,6 миллиарда долларов США, или 194 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте), в основном по счетам ряда крупных компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей", — приводит данные регулятор.

При этом в мае произошло ожидаемое сокращение средств населения (минус 479 миллиардов рублей, или 1,5%) после значительного притока в апреле (+942 миллиарда рублей, или 2,9%), когда была авансирована часть социальных выплат (в том числе пенсий) за май в связи с объявленными дополнительными нерабочими днями.

Регулятор уточняет, что в мае основной отток средств произошел с текущих счетов (минус 287 миллиардов рублей), хотя срочные вклады также сократились (минус 192 миллиарда рублей).

Также продолжался активный рост средств населения на счетах эскроу (+180 миллиардов рублей, или 10,1%), хотя и немного медленнее, чем в апреле (+13,2%), что также согласуется с динамикой ипотеки.