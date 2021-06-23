ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — ПРАЙМ. Увеличение ключевой ставки в России окажет незначительное влияние на темпы роста корпоративного кредитования в стране, при этом пока не наблюдается и резкого роста ставок в корпоративном бизнесе, прокомментировал журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Чебоксарского экономического форума. В Центробанке высказались о будущем ключевой ставки в России

Банк России с начала весны уже трижды повысил ключевую ставку — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых.

"На данный момент считаем, что влияние будет незначительным. Во-первых, экономика продолжает поступательно восстанавливаться: обороты компаний растут, что позволяет обслуживать долг по большей ставке, хотя, конечно, сейчас многое будет зависеть от ситуации с ограничениями ввиду новой волны пандемии", — ответил Попов на вопрос, может ли повышение ключевой ставки ЦБ привести к увеличению стоимости кредитования юрлиц и, как следствие, замедлить его темпы.

Он также добавил, что многие крупные компании успели получить кредит по низкой ставке и пока еще не выбрали до конца кредитную линию. Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

Зампред правления Сбербанка отметил, что ставки на рынке постепенно адаптируются к происходящим изменениям. "Пока не наблюдаем резкого роста ставок в корпоративном бизнесе, так как с начала года происходит постепенное повышение размера фиксированных ставок", — рассказал он.

В то же время около 40% корпоративного кредитного портфеля банка выдано под плавающие ставки, которые реагируют вслед за изменениями ставок на рынке. По словам Попова, свыше 20% предоставленных кредитов по плавающим ставкам захеджированы и, следовательно, нечувствительны к росту ключевой ставки.