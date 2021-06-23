МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на защиту интересов заемщиков по договору потребительского кредитования. Сенаторы одобрили дополнительную финансовую поддержку регионов

Документ ограничивает размер неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по возврату кредита 20% от суммы просроченной задолженности. Поправки также запрещают банкам включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка.

Уточняется положение, по которому банки смогут оказывать клиентам дополнительные услуги, но у заемщика есть право отказаться от них в течение 14 календарных дней. Условия дополнительной услуги, отказа от нее и возврата оплаченных средств должны быть указаны в заявлении о выдаче кредита. При этом кредитор вправе отказать заемщику в возврате средств в ряде обстоятельств.

Документ в случае принятия вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования за исключением ряда положений.