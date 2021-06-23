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Совфед одобрил закон о защите прав заемщиков
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Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на защиту интересов заемщиков по договору потребительского кредитования. Документ ограничивает размер неустойки за... ПРАЙМ, 23.06.2021
займы, кредиты, совет федерации, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, направленный на защиту интересов заемщиков по договору потребительского кредитования.
Документ ограничивает размер неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по возврату кредита 20% от суммы просроченной задолженности. Поправки также запрещают банкам включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка.
Уточняется положение, по которому банки смогут оказывать клиентам дополнительные услуги, но у заемщика есть право отказаться от них в течение 14 календарных дней. Условия дополнительной услуги, отказа от нее и возврата оплаченных средств должны быть указаны в заявлении о выдаче кредита. При этом кредитор вправе отказать заемщику в возврате средств в ряде обстоятельств.
Документ в случае принятия вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования за исключением ряда положений.