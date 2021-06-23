МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совокупный свободный денежный поток публичных нефтедобывающих компаний в 2021 году может достигнуть 348 миллиардов долларов и побить рекорд 2008 года, прогнозирует аналитическое агентство Rystad Energy. Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата в России

"Мировые публичные компании в сфере разведки и добычи нефти могут установить новый рекорд по объему свободного денежного потока в 2021 году. Ожидается, что их суммарный свободный денежный поток в этом году возрастет до 348 миллиардов долларов, в то время как предыдущий максимум составлял 311 миллиардов долларов в 2008 году", — говорится в отчете Rystad Energy.

Как отмечают аналитики, ключевым фактором подобного рекорда является поворот в секторе добычи сланцевой нефти США. Исторически она с трудом получала прибыль, однако такой тренд может измениться в 2021 году. По оценкам агентства, в этом году американские сланцевые компании смогут сформировать свободный денежный поток, близкий к 60 миллиардам долларов, не считая эффект от хеджирования.

"Rystad Energy ожидает, что совокупная валовая прибыль всех публичных нефтедобывающих компаний вырастет на почти 500 миллиардов долларов в 2021 году или на 55% по сравнению с прошлым годом (не включая эффект от хеджирования). В то же время ожидается, что объем инвестиций этих компаний возрастет всего примерно на 2% в 2021 году, что придет к значительному увеличению прибыли", — также говорится в отчете.