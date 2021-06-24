МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Объем валютных депозитов россиян по итогам мая сократился на 0,7% — до минимального с конца 2010 года уровня в 58,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости статистики Банка России. В России выросла максимальная ставка по вкладам в крупных банках

Валютные депозиты стабильно сокращаются с осени 2019 года: по итогам сентября того года объем накоплений на них достиг максимальных за несколько лет 76,9 миллиарда долларов. При этом рекордный за все время наблюдений уровень данных сбережений наблюдался в феврале 2014 года — 85,9 миллиарда долларов.

В то же время по итогам мая объем валютных средств россиян в банках вырос на 0,4% — до максимума с начала года в 91,63 миллиарда долларов.

Рост обеспечили сбережения физических лиц на текущих счетах, которые по итогам прошлого месяца выросли на 2,4% — до исторического максимума в 33,1 миллиарда долларов.

"Динамика перетока с валютных депозитов на текущие счета связана фактически с падением депозитных ставок и возможностью получать примерно такой же минимальный доход на остатки по счетам (где средства размещаются до востребования). Это произошло, прежде всего, из-за мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США", — прокомментировал агентству управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Аналитик отметил, что тенденция по оттоку средств с валютных вкладов продолжится. "Доллар будет постепенно "выдавливаться" из банковской системы усилиями регулятора, так как курс на дедолларизацию никто не отменял. Это будет происходить за счет создания условий, не привлекательных для хранения валюты в банковской системе", — считает он.

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