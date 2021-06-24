МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В России микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году стали чаще и активнее продавать коллекторам долги клиентов младше 25 лет. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК. Главная экономика Евросоюза решила влезть в миллиардные долги

Доля молодежи в такой просрочке по кредитам — в том числе по займам до зарплаты — подскочила сразу до 20%.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) в этом году стали активнее продавать такие долги молодых клиентов. В январе-марте доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов, предложенных МФО коллекторам по сделкам цессии (уступка прав на взыскание), достигла 20%. Как следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по сравнению с "допандемийным" первым кварталом 2020 года доля молодых должников практически удвоилась. Если в прошлом году это был показатель 9,7%, то в этом уже 20%.

Коллекторы чаще берут в работу даже кредиты самых молодых клиентов МФО в возрасте 18-20 лет.

"Аномальный рост" доли юных неплательщиков помимо НАПКА фиксируют и в компании Debex, которая владеет онлайн-платформой по продаже просроченных долгов.