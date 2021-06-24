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2021
https://1prime.ru/finance/20210624/834020474.html
Коллекторы зафиксировали всплеск продажи долгов молодых россиян
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В России микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году стали чаще и активнее продавать коллекторам долги клиентов младше 25 лет. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК... ПРАЙМ, 24.06.2021
молодежь, долги, коллекторские агентства, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В России микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году стали чаще и активнее продавать коллекторам долги клиентов младше 25 лет. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК.
Доля молодежи в такой просрочке по кредитам — в том числе по займам до зарплаты — подскочила сразу до 20%.
Банки и микрофинансовые организации (МФО) в этом году стали активнее продавать такие долги молодых клиентов. В январе-марте доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов, предложенных МФО коллекторам по сделкам цессии (уступка прав на взыскание), достигла 20%. Как следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по сравнению с "допандемийным" первым кварталом 2020 года доля молодых должников практически удвоилась. Если в прошлом году это был показатель 9,7%, то в этом уже 20%.
Коллекторы чаще берут в работу даже кредиты самых молодых клиентов МФО в возрасте 18-20 лет.
"Аномальный рост" доли юных неплательщиков помимо НАПКА фиксируют и в компании Debex, которая владеет онлайн-платформой по продаже просроченных долгов.