МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" на годовом собрании в четверг одобрили финальные дивиденды по итогам 2020 года в 213 рублей на акцию, следует из материалов компании.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах.
Совет директоров "Лукойла" в конце 2019 года утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым компания будет направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. Этот показатель определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капзатрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций.
Дивиденды "Лукойл" выплачивает дважды в год, а размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за первые шесть месяцев года.
Дивиденды "Лукойла" по итогам девяти месяцев прошлого года составили 192 рубля на акцию, финальные дивиденды — 350 рублей на акцию. Таким образом, за 2019 год "Лукойл" выплатил дивиденды с учетом промежуточных в размере 542 рубля на акцию (суммарно около 380 миллиардов рублей).
По последним данным, президент "Лукойла" Вагит Алекперов и вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун были прямыми или косвенными владельцами или бенефициарами 28,22% и 9,28% акций компании соответственно.
https://1prime.ru/finance/20210624/834026989.html