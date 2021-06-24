МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" на годовом собрании в четверг одобрили финальные дивиденды по итогам 2020 года в 213 рублей на акцию, следует из материалов компании. Правительство не будет выплачивать дивиденды РЖД за 2020 год

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах.

Совет директоров "Лукойла" в конце 2019 года утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым компания будет направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. Этот показатель определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капзатрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций.

Дивиденды "Лукойл" выплачивает дважды в год, а размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за первые шесть месяцев года. Акции российских металлургов упали на новостях об экспортных пошлинах

Дивиденды "Лукойла" по итогам девяти месяцев прошлого года составили 192 рубля на акцию, финальные дивиденды — 350 рублей на акцию. Таким образом, за 2019 год "Лукойл" выплатил дивиденды с учетом промежуточных в размере 542 рубля на акцию (суммарно около 380 миллиардов рублей).

По последним данным, президент "Лукойла" Вагит Алекперов и вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун были прямыми или косвенными владельцами или бенефициарами 28,22% и 9,28% акций компании соответственно.