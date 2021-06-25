МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Мошенники обзванивают клиентов с помощью робота якобы от ВТБ, чтобы узнать персональные данные и похитить деньги, выяснило РИА Новости и подтвердили в банке. Банкиры составили портрет типичной жертвы финансовых мошенников

Клиенту ВТБ два дня подряд звонит якобы "роботизированный помощник банка ВТБ" и говорит, что его заявка на изменение финансового номера телефона одобрена. Робот предлагает сказать "да", либо "нет" и связать с оператором. Клиент прерывает разговор.

"Мы знаем о таком способе мошенничества. Это еще один способ социнженерии, только в данном случае робот пытается у клиента узнать его персональные данные. Банк ВТБ постоянно предупреждает своих клиентов, что никому нельзя сообщать свои персональные данные при входящем вызове", — заявили агентству в банке.

В ВТБ добавили, что если человеку нужно получить какую-либо информацию, он должен напрямую обращаться в банк по официальному номеру телефона.

Мошенники довольно часто прибегают к схемам с использованием роботов. Так, ранее сообщалось, что злоумышленники обзванивают клиентов банков с помощью голосовых ассистентов и просят подтвердить перевод, утверждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены.

В конце прошлого года Сбербанк предупреждал, что телефонные мошенники начали активно использовать роботов: те под видом помощника банка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности.

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