МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России незначительно снизился в мае по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 8,45 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В России выросла максимальная ставка по вкладам в крупных банках

"В мае 2021 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 8,45 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем "средний чек" микрозайма практически не изменился – снижение составило всего 0,6% (в апреле 2021 года – 8,51 тысячи рулей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 7,7% (в мае 2020 года – 7,86 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.

Отмечается также, что наибольший средний размер "займа до зарплаты" среди 30 лидеров по объемам выдачи микрозаймов среди субъектов РФ был зафиксирован в Москве (10,41 тысячи рублей), Воронежской (9,4 тысячи), Московской (9,36 тысячи) и Ростовской (9,32 тысячи) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,29 тысячи рублей).

При этом наибольшее снижение среднего размера микрозайма в мае по сравнению с апрелем продемонстрировали Санкт-Петербург (-6,9%), Красноярский край (-4,5%), а также Московская (-4,3%), Саратовская (-4,1%) и Ленинградская (-4,1%) области. В свою очередь средний размер микрозайма вырос, в том числе, в Воронежской (+6,3%) и Омской (+3,5%) областях, а также в Ханты-Мансийском АО — Югре (+3,4%) и Башкирии (+2,7%). В Москве средняя величина "займа до зарплаты" сократилась на 1,7%.

"После сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. Также стоит отметить, что в текущем году "средний чек" займа "до зарплаты" стабилизировался на уровне 8,4–8,5 тысяч рублей. В то же время в мае было отмечено небольшое его сокращение по сравнению с апрелем. Однако говорить о каких-то тенденциях пока преждевременно", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.