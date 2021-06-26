МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россияне, оказавшиеся за рубежом в туристической поездке и заболевшие COVID-19, могут оказаться в растерянности. Надо ли сразу обращаться в страховую компанию или сообщать туроператору, информировать сотрудников отеля или вызывать экстренную службу, покрывает ли страховка выезжающих за рубеж (ВЗР) траты на лечение этой болезни, рассказали РИА Новости эксперты страхового рынка. Германия вводит ограничения на поездки в Россию

Полис страхования выезжающего за рубеж покрывает риски затрат на лечение COVID, если при оформлении полиса включить этот дополнительный риск, обращает внимание руководитель направления отдела урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию компании "Ингосстрах" Ирина Гусева.

К КОМУ ПЕРВОМУ ОБРАЩАТЬСЯ

"Если за границей застрахованный почувствовал недомогание и характерные признаки COVID-19 (слабость, боль в мышцах, повышение температуры тела, потеря обоняния), необходимо оставаться в номере отеля или по месту проживания, для получения медицинской помощи нужно обратиться в Сервисный центр страховщика (контакты Сервисного центра указаны в договоре страхования)", — говорит Гусева. ВОЗ обсудит введение "ковидного" паспорта для путешествий

При регистрации обращения необходимо подробно описать симптомы специалисту контакт-центра, он сориентирует в отношении дальнейших действий и займется организацией медицинской помощи, добавляет она.

"В случае экстренной ситуации, при угрозе жизни, следует немедленно позвонить по телефону службы спасения или скорой помощи, и уже затем при первой возможности проинформировать страховую компанию по телефону, указанному в полисе", — рассказали в "Тинькофф Страхование".

В то же время эксперты компании предупреждают: в случае, если пациент обратился в медицинское учреждение самостоятельно и не смог своевременно предупредить об этом страховщика, есть риск, что некоторые услуги ему придется оплачивать самостоятельно и получать возмещение в страховой компании по отдельному заявлению.

СТРАНОВЫЕ ФАКТОРЫ И И ПРОЕЗД ДОМОЙ

Если по результатам обследования будет понятно, что это COVID-19, необходимо следовать правилам и указаниям медиков и властей страны пребывания, отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстрах" Ольга Купцова. Туроператоры ожидают роста отмен туров на Кубань

"Дело в том, что в каждой стране определен свой порядок дальнейших действий после постановки диагноза — в том числе оповещение заинтересованных лиц, которые далее участвуют в процессе. Если заболевание протекает в легкой форме, то возможно размещение в карантинной зоне, выделенной в данной стране/городе/отеле для этих целей", — говорит она.

Если застрахованный не смог во время вернуться на родину по причине заболевания COVID-19 или пребывания на карантине, то страховая компания возмещает транспортные расходы, отмечают в пресс-службе "АльфаСтрахование".

"Компания возмещает транспортные расходы застрахованного на проезд до постоянного места жительства, в случае если отъезд к постоянному месту жительства не состоялся вовремя, т. е. в день, указанный в проездных документах, находящихся на руках, по причине наступления страхового случая, повлекшего необходимость пребывания на стационарном лечении или при наличии предписания врача", — говорят они.

Расходы на приобретение проездных документов возмещаются только при условии, что первоначальный билет замене не подлежит. При переоформлении проездных документов страховщик возмещает документально подтвержденные расходы, связанные с их переоформлением, обращают внимание эксперты.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДСТВЕННИКАМ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМЕР

Если застрахованный, к сожалению, скончался за рубежом (в том числе и от COVID-19), останки будут репатриированы на родину, напоминает Купцова из "Росгосстраха". Репатриация включена в каждую программу страхования ВЗР и осуществляется сервисной компанией, указывает она. Обязательную вакцинацию вводят еще в восьми регионах России

Эксперты "Тинькофф Страхование" в случае смерти родственника за рубежом из-за COVID также рекомендуют обращаться в сервисную компанию страховщика, указанную в полисе. Она организует посмертную репатриацию тела на родину, в соответствии с требованиями местного и международного законодательства.

Статистика компании "Росгосстрах" по страховым случаям с клиентами по ВЗР показывает, что оплата за лечение COVID-19 в зарубежных клиниках в зависимости от страны, тяжести течения болезни, наличия патологии и других сопутствующих факторов начинается от 1,4 тысячи евро.

Самая дорогая выплата — более 25 тысяч евро — была осуществлена в адрес клиники в Таиланде за лечение туристки, у которой при обследовании был обнаружен не только COVID-19, но также острый калькулезный холецистит. Порядка 12 тысяч евро было выплачено за лечение и транспортировку застрахованного с Кубы, добавляет Купцова.

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