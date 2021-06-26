МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россияне, оказавшиеся за рубежом в туристической поездке и заболевшие COVID-19, могут оказаться в растерянности. Надо ли сразу обращаться в страховую компанию или сообщать туроператору, информировать сотрудников отеля или вызывать экстренную службу, покрывает ли страховка выезжающих за рубеж (ВЗР) траты на лечение этой болезни, рассказали РИА Новости эксперты страхового рынка.

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Полис страхования выезжающего за рубеж покрывает риски затрат на лечение COVID, если при оформлении полиса включить этот дополнительный риск, обращает внимание руководитель направления отдела урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию компании "Ингосстрах" Ирина Гусева.

К КОМУ ПЕРВОМУ ОБРАЩАТЬСЯ

"Если за границей застрахованный почувствовал недомогание и характерные признаки COVID-19 (слабость, боль в мышцах, повышение температуры тела, потеря обоняния), необходимо оставаться в номере отеля или по месту проживания, для получения медицинской помощи нужно обратиться в Сервисный центр страховщика (контакты Сервисного центра указаны в договоре страхования)", — говорит Гусева.

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При регистрации обращения необходимо подробно описать симптомы специалисту контакт-центра, он сориентирует в отношении дальнейших действий и займется организацией медицинской помощи, добавляет она.

"В случае экстренной ситуации, при угрозе жизни, следует немедленно позвонить по телефону службы спасения или скорой помощи, и уже затем при первой возможности проинформировать страховую компанию по телефону, указанному в полисе", — рассказали в "Тинькофф Страхование".

В то же время эксперты компании предупреждают: в случае, если пациент обратился в медицинское учреждение самостоятельно и не смог своевременно предупредить об этом страховщика, есть риск, что некоторые услуги ему придется оплачивать самостоятельно и получать возмещение в страховой компании по отдельному заявлению.

СТРАНОВЫЕ ФАКТОРЫ И И ПРОЕЗД ДОМОЙ

Если по результатам обследования будет понятно, что это COVID-19, необходимо следовать правилам и указаниям медиков и властей страны пребывания, отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстрах" Ольга Купцова.

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"Дело в том, что в каждой стране определен свой порядок дальнейших действий после постановки диагноза — в том числе оповещение заинтересованных лиц, которые далее участвуют в процессе. Если заболевание протекает в легкой форме, то возможно размещение в карантинной зоне, выделенной в данной стране/городе/отеле для этих целей", — говорит она.

Если застрахованный не смог во время вернуться на родину по причине заболевания COVID-19 или пребывания на карантине, то страховая компания возмещает транспортные расходы, отмечают в пресс-службе "АльфаСтрахование".

"Компания возмещает транспортные расходы застрахованного на проезд до постоянного места жительства, в случае если отъезд к постоянному месту жительства не состоялся вовремя, т. е. в день, указанный в проездных документах, находящихся на руках, по причине наступления страхового случая, повлекшего необходимость пребывания на стационарном лечении или при наличии предписания врача", — говорят они.

Расходы на приобретение проездных документов возмещаются только при условии, что первоначальный билет замене не подлежит. При переоформлении проездных документов страховщик возмещает документально подтвержденные расходы, связанные с их переоформлением, обращают внимание эксперты.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДСТВЕННИКАМ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМЕР

Если застрахованный, к сожалению, скончался за рубежом (в том числе и от COVID-19), останки будут репатриированы на родину, напоминает Купцова из "Росгосстраха". Репатриация включена в каждую программу страхования ВЗР и осуществляется сервисной компанией, указывает она.

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Эксперты "Тинькофф Страхование" в случае смерти родственника за рубежом из-за COVID также рекомендуют обращаться в сервисную компанию страховщика, указанную в полисе. Она организует посмертную репатриацию тела на родину, в соответствии с требованиями местного и международного законодательства.

Статистика компании "Росгосстрах" по страховым случаям с клиентами по ВЗР показывает, что оплата за лечение COVID-19 в зарубежных клиниках в зависимости от страны, тяжести течения болезни, наличия патологии и других сопутствующих факторов начинается от 1,4 тысячи евро.

Самая дорогая выплата — более 25 тысяч евро — была осуществлена в адрес клиники в Таиланде за лечение туристки, у которой при обследовании был обнаружен не только COVID-19, но также острый калькулезный холецистит. Порядка 12 тысяч евро было выплачено за лечение и транспортировку застрахованного с Кубы, добавляет Купцова.

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