МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. С 1 июля банкам становится менее выгодно выдавать потребительские кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Банки будут или чаще отказывать им в кредите или предлагать более высокие ставки. Это следствие повышения надбавок к коэффициентам риска, которые используются при расчете нормативов достаточности капитала банка. Особенно заметно оно будет для заемщиков, которые тратят на платежи по долгам более половины доходов. Об этом сообщает "Российская газета". Москвичи за пять лет стали на 40% реже снимать наличные в банкоматах

Отмечается, что Банк России принял такое решение из-за того, что скорость, с которой граждане набирают новые кредиты, сильно опережает рост их доходов. "Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки", — объяснили в Банке России.

С 1 августа похожие правила будут действовать в отношении ипотеки с низким первоначальным взносом.

Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина, в свою очередь, считает, что хотя темпы роста новых выдач потребкредитов немного снизятся, банки все равно продолжат кредитовать качественных заемщиков даже с высоким показателем долговой нагрузки, принимая повышенную нагрузку на капитал.