МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Опыт последних нескольких лет показал, что при появлении временного дисбаланса спроса и предложения на реальном рынке цены на нефть в краткосрочной перспективе могут продемонстрировать резкий импульс, и это, разумеется, отразится на курсе рубля. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.

Он подчеркнул, что ситуация 2020 года усугубила проблему недоинвестированности отрасли, что облегчило текущий процесс восстановления нефтяных цен, однако до сих пор значимую роль в этом играют ограничения, введенные ОПЕК+. Что будет с нефтью на следующей неделе

"В связи с этим фундаментальных оснований для устойчивого движения нефтяных цен в район 100 долларов за баррель мы не видим, хотя полностью исключать краткосрочного движения в сторону этой отметки нельзя. В базовом сценарии на ближайшие годы мы ориентируемся на среднегодовые цены марки Brent вблизи 60-65 долларов за баррель. При ценах на нефть выше 70 долларов за баррель и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль, согласно нашей модели, расположен ниже отметки в 70 рублей за доллар", — отметил Поддубский.

Он добавил, что, несмотря на это, сохраняющаяся санкционная/политическая премия в российских активах и сезонно слабый счет текущих операций в ближайшие месяцы могут сдерживать укрепление российской валюты. "Немаловажным фактором также остается вопрос реализации инфрастуктурных проектов в России, что теоретически может привести к уменьшению покупок валюты в рамках бюджетного правила. В базовом сценарии на горизонте второго полугодия мы ожидаем постепенного смещения пары доллар/рубль в диапазон 70-72 рублей за доллар", — подвел итог эксперт.