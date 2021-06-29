МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк России в следующем году планирует протестировать с первой пилотной группой банков не только эмиссию цифрового рубля, но и переводы между физлицами, а также оплату товаров и услуг, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. В ВТБ дали прогноз роста ключевой ставки

"На первом этапе с января мы планируем в тест запустить эмиссию цифрового рубля, переводы между физическими лицами и взаимодействие клиента, банка и платформы цифрового рубля. На втором этапе, также в 2022 году, мы планируем, что мы сделаем пилот по оплате товаров и услуг, то есть когда физическое лицо оплачивает юридическому лицу, и дальше уже вместе с банками выберем следующую этапность", — сказала она в интервью телеканалу Россия 24.

Также ЦБ хочет отработать различные сценарии использования цифрового рубля. "Мы хотим протестировать и переход безналичных в цифровой рубль, и обратно — цифровой рубль в безналичный. Возможно, в 2022 году мы также попробуем, когда клиент может внести наличные на счет, которые становятся безналичными и дальше превращаются в цифровой рубль", — перечислила она.

Скоробогатова отметила, что в тестировании цифрового рубля регулятор будет двигаться постепенно и поэтапно. "Поэтому мы с этими 12 банками, которые вошли в первую группу, хотим отработать все сценарии именно в тесте, и 2022 год — это будет, конечно, прежде всего тест. Дальше мы поймем и примем решение, нужно ли и когда переходить на реальные операции", — добавила она.

Также она оценила, насколько Россия готова к тестированию цифрового рубля в сравнении с зарубежными регуляторами. "Наша готовность к концу этого года, на мой взгляд, оценивается как достаточно высокая, и мы точно идем строго по плану, который мы обсуждали в рамках концепции", — заключила Скоробогатова.

ЦБ ранее во вторник сообщил, что сформировал пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля. В нее вошли 12 кредитных организаций: "Ак Барс", Альфа-банк, банк "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк "Союз" и Транскапиталбанк.