МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" назвал кредитную ставку в 18%, которую банки предлагают малому и среднему бизнесу, слишком высокой. Путин объяснил, почему морковь стоит дороже бананов

Один из предпринимателей рассказал, что под такую ставку банки предлагают ему деньги на небольшой срок, а также требуют залог. В ответ Путин указал, что отказ от залоговой системы мог бы раскачать финансовую систему, и напомнил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, например, льготных кредитных ставках.

"Залоговая система и высокая стоимость кредитов — разные вещи. Залог — имущественное обеспечение кредита, страховка для банка. Российские банки работают по классической схеме, которая предусматривает такое обеспечение, что позволило избежать банковского кризиса в последние десятилетия. Что касается ставок, то некоторым кредитным организациям действительно необходимо менять подход и не столь алчно относиться к клиентам, ведь неподъемная стоимость кредитов ложится тяжелым бременем на предприятия", — прокомментировал "Прайм" экономист Василий Колташов. Банки повысят ставки по кредитам и вкладам по решению Банка России

Ряд банков "зарабатывают" на том, что предлагают деньги клиентам по якобы низкой ставке, однако за счет комиссий и других условий, прописанных в дополнительном соглашении, реальная стоимость кредита значительно выше, чем указано в договоре. По словам Колташова, те, кто так делают, жертвуют собственной репутацией. Банки должны предоставлять полную информацию о стоимости вклада с учетом всех комиссий.

"Это вопрос госрегулирования, на которое президент тоже обратит внимание. Нужно законодательно установить максимум по кредитным ставкам, отталкиваясь от ставки ЦБ, и принудить банки к прозрачности. В этой сфере нас ждут изменения, а вот залоговое обеспечение вряд ли уйдет в прошлое", — подытожил он.