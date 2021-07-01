МОСКВА,1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредиторов и коллекторов общаться только с должниками, а с их близкими и знакомыми — лишь при условии письменного согласия последних. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин сократил сроки доведения трансфертов до местных бюджетов

Закон устанавливает ограничения для кредиторов и коллекторов при их общении с должниками, а также третьими лицами, в том числе их родственниками и знакомыми, ограждая последних от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц.

Теперь кредитор или коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его в любой позволяющей подтвердить факт его отзыва форме.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а в отношении кредиторов — кредитных организаций его нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этого дня. Путин ужесточил наказание за преднамеренное банкротство

Ранее законодательство допускало взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически третьи лица становились по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, отмечала Яровая.

Комитет Госдумы по финрынку также обращал внимание на случаи, когда взыскатели злоупотребляли своим правом и даже при наличии устного выражения несогласия третьего лица на взаимодействие с ним продолжали такое взаимодействие вплоть до обращения этого третьего лица в суд, также зачастую заемщики при получении кредита указывают третьих лиц для возможного взаимодействия по поводу возврата просроченной задолженности, предварительно не заручившись их согласием на такое взаимодействие.

Реализация норм закона будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физлицами, не являющимися должниками.