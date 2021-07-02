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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал... ПРАЙМ, 02.07.2021
соцподдержка, выплаты, дети, владимир путин, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".
"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: 1. Произвести в августе — декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года); б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)", — говорится в тексте указа.