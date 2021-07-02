МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, сообщает пресс-служба Кремля. Путин пообещал, что новых выплат на беременных и родителей хватит всем

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".

"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: 1. Произвести в августе — декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам РФ, проживающим на территории РФ: а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года); б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)", — говорится в тексте указа.