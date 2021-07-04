МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. В текущих экономических условиях самая большая ошибка, которую может допустить начинающий инвестор — вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования в надежде на удачу или свое особое инвестиционное чутье. Для долгосрочного инвестора важно иметь сбалансированный по уровню риска и диверсифицированный инвестиционный портфель, рассказал агентству "Прайм" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Названы способы повысить доход на пенсии

По его словам, только такое распределение инвестиций способно защитить ваши вложения от различных негативных воздействий — начиная от девальвации рубля и заканчивая обвалом фондовых рынков.

"Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции", — считает эксперт.

В последнее время инвесторы стали добавлять в свой портфель и криптовалюты, но их по праву можно назвать самым рисковым активом из-за высокой волатильности. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

"На стоимость основных криптовалют существенно влияют заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран. При нарастающем интересе к криптовалюте, в том числе и различных мошенников, государства будут вынуждены ужесточать регулирование этой сферы, что будет негативно влиять на курс криптовалют. В таких условиях сохраняется риск падения котировок и в дальнейшем", — заключает эксперт.