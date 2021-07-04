Россиян предупредили об опасном способе сбережения денег
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. В текущих экономических условиях самая большая ошибка, которую может допустить начинающий инвестор — вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования в надежде на удачу или свое особое инвестиционное чутье. Для долгосрочного инвестора важно иметь сбалансированный по уровню риска и диверсифицированный инвестиционный портфель, рассказал агентству "Прайм" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.
По его словам, только такое распределение инвестиций способно защитить ваши вложения от различных негативных воздействий — начиная от девальвации рубля и заканчивая обвалом фондовых рынков.
"Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции", — считает эксперт.
В последнее время инвесторы стали добавлять в свой портфель и криптовалюты, но их по праву можно назвать самым рисковым активом из-за высокой волатильности.
"На стоимость основных криптовалют существенно влияют заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран. При нарастающем интересе к криптовалюте, в том числе и различных мошенников, государства будут вынуждены ужесточать регулирование этой сферы, что будет негативно влиять на курс криптовалют. В таких условиях сохраняется риск падения котировок и в дальнейшем", — заключает эксперт.
https://1prime.ru/finance/20210704/834083521.html