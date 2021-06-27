МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Как правило, обычные люди замечают изменения инфляции по непрерывному росту цен на те товары и услуги, которые они приобретают. К примеру, с начала года наибольший рост цен показала морковь — к 24 мая она подорожала на 64,5%. Вслед за морковью следует картофель — на 56,6%, капуста — на 47,4%, и лук — на 33,9%, подсчитали в Росстате. Какие-то товары за это время могли стать дешевле: с начала года на 30% снизились цены на огурцы, на 6% подешевели яйца.

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КОГО ЗАБОТИТ ИНФЛЯЦИЯ

Принято считать: деньги обесцениваются, потому что платежеспособный спрос растет быстрее, чем производство новых товаров и услуг. В странах с развивающейся экономикой эти процессы присутствуют всегда.

Но сейчас, ситуация с ростом цен в России буквально на все группы товаров беспокоит потребителей особенно.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го.

Умеренная инфляция связанна с экономическим ростом. А высокая — говорит о том, что экономика перегрета.

"При росте экономики, граждане начинают тратить все больше и больше денег на товары и услуги. На стадии роста обычно спрос превышает предложения товаров, поэтому идет повышение цен. Чем сильнее происходит ускорение спроса, тем быстрее товары будут расти в цене. В результате инфляция будет ускоряется", — объясняет заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

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Для тех граждан, кому зарплаты хватает только для того, чтобы дотянуть до следующей, большого резона задумываться об инфляции, скорее всего, нет. Им остается только принимать реальность и экономить с каждым днем все больше и больше, либо думать, как и где можно заработать больше, говорит эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Инфляция может стать даже двигателем развития отдельно взятого человека", — отмечает он.

Что касается тех, у кого есть возможность не тратить всю месячную зарплату до копейки, им есть смысл задуматься о том, как уберечь свои сбережения от обесценивания.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ ДЕЙСТВОВАТЬ

Самый простой способ защитить сбережения от инфляции — держать их в разных валютах, считает Переславский.

"Соотношений может быть масса: 50-25-25, где 50% отложено в рублях, а по 25 — в долларах и евро", — говорит эксперт.

Еще одно правило — "1000-10-10". Например, каждый месяц откладывать тысячу рублей и к ним покупать по 10 долларов и 10 евро.

В зависимости от того, на какой срок планируется подушка безопасности, можно докупать другие валюты: английские фунты или швейцарские франки, а также золотые и серебряные слитки и инвестиционные монеты.

"На периоде в год-два хорошим инструментом будет покупка облигаций и еврооблигаций компаний из первого эшелона — как минимум 7,5% годовых в рублях и 4,5% в долларах они дадут", — добавляет Переславский.

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ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

Если вы поставили перед собой задачу обогнать инфляцию, то нужно подойти к вопросу серьезно. И для начала необходимо выяснить, какой у вас "риск-профиль" и исходя из этого подбирать в процентном соотношении инструменты в портфель.

Макаров выделяет три типа риск-профиля:

— Первый — консервативный, когда инвестор хочет защитить свои средства, и он готов получать доход на уровне годовой официальной инфляции через возможные инструменты EFT и ПИФ/ЗПИФ.

— Второй тип — рациональный. Тут инвестор уже готов к небольшой волатильности стоимости своего портфеля, однако и доходность ожидает выше официальной инфляции. Это можно сделать через покупку акций золотодобывающих компаний с дивидендными выплатами, ETF на акции "голубых фишек".

— Третий тип — агрессивный. Инвестор ставит перед собой задачу максимально обогнать инфляцию. Он готов к существенной волатильности своего портфеля и поэтому выбирает акции роста в различные сектора экономики.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий предлагает подойти к вопросу о сохранении денег от инфляции с другой стороны.

Существует несколько способов защиты денег от инфляции, от прямых до косвенных. К прямым способам эксперт относит покупку облигаций, доходность которых привязана к инфляции. В России это так называемые "линкеры" — гособлигации (ОФЗ), у которых тело (номинал) индексируется на инфляцию.

"К непрямым способам следует отнести покупку активов, которые с высокой вероятностью ответят ростом на инфляцию. В долларах США самую высокую корреляцию с инфляцией имеют нефть, золото и акции сырьевых компаний. В рублях высокую инфляцию обычно неплохо переносят компании-ритейлеры", — говорит Русецкий.

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"Себестоимость добычи золота у золотодобытчиков в России примерно 400-700 долларов за унцию, то есть при цене золота в 1800 долларов за унцию, покупая акции золотодобытчиков, вы по сути инвестируете в то же самое золото, но по более низкой цене — возникает "рычаг", — поясняет эксперт.

При этом он отмечает, что инвестировать сразу во все, если хотите сберечь деньги от инфляции, нельзя.

Сумма же сбережений, которую необходимо откладывать, в этом вопросе не так важна. Главное — начать хотя бы с чего-то, сходятся во мнении эксперты.