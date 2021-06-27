Россиянам рассказали, как обогнать инфляцию и приумножить сбережения
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Как правило, обычные люди замечают изменения инфляции по непрерывному росту цен на те товары и услуги, которые они приобретают. К примеру, с начала года наибольший рост цен показала морковь — к 24 мая она подорожала на 64,5%. Вслед за морковью следует картофель — на 56,6%, капуста — на 47,4%, и лук — на 33,9%, подсчитали в Росстате. Какие-то товары за это время могли стать дешевле: с начала года на 30% снизились цены на огурцы, на 6% подешевели яйца.
Недельная инфляция сохраняет повышенный характер
КОГО ЗАБОТИТ ИНФЛЯЦИЯ
Принято считать: деньги обесцениваются, потому что платежеспособный спрос растет быстрее, чем производство новых товаров и услуг. В странах с развивающейся экономикой эти процессы присутствуют всегда.
Но сейчас, ситуация с ростом цен в России буквально на все группы товаров беспокоит потребителей особенно.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го.
Умеренная инфляция связанна с экономическим ростом. А высокая — говорит о том, что экономика перегрета.
"При росте экономики, граждане начинают тратить все больше и больше денег на товары и услуги. На стадии роста обычно спрос превышает предложения товаров, поэтому идет повышение цен. Чем сильнее происходит ускорение спроса, тем быстрее товары будут расти в цене. В результате инфляция будет ускоряется", — объясняет заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.
Для тех граждан, кому зарплаты хватает только для того, чтобы дотянуть до следующей, большого резона задумываться об инфляции, скорее всего, нет. Им остается только принимать реальность и экономить с каждым днем все больше и больше, либо думать, как и где можно заработать больше, говорит эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Инфляция может стать даже двигателем развития отдельно взятого человека", — отмечает он.
Что касается тех, у кого есть возможность не тратить всю месячную зарплату до копейки, им есть смысл задуматься о том, как уберечь свои сбережения от обесценивания.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ ДЕЙСТВОВАТЬ
Самый простой способ защитить сбережения от инфляции — держать их в разных валютах, считает Переславский.
"Соотношений может быть масса: 50-25-25, где 50% отложено в рублях, а по 25 — в долларах и евро", — говорит эксперт.
Еще одно правило — "1000-10-10". Например, каждый месяц откладывать тысячу рублей и к ним покупать по 10 долларов и 10 евро.
В зависимости от того, на какой срок планируется подушка безопасности, можно докупать другие валюты: английские фунты или швейцарские франки, а также золотые и серебряные слитки и инвестиционные монеты.
"На периоде в год-два хорошим инструментом будет покупка облигаций и еврооблигаций компаний из первого эшелона — как минимум 7,5% годовых в рублях и 4,5% в долларах они дадут", — добавляет Переславский.
ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ
Если вы поставили перед собой задачу обогнать инфляцию, то нужно подойти к вопросу серьезно. И для начала необходимо выяснить, какой у вас "риск-профиль" и исходя из этого подбирать в процентном соотношении инструменты в портфель.
Макаров выделяет три типа риск-профиля:
— Первый — консервативный, когда инвестор хочет защитить свои средства, и он готов получать доход на уровне годовой официальной инфляции через возможные инструменты EFT и ПИФ/ЗПИФ.
— Второй тип — рациональный. Тут инвестор уже готов к небольшой волатильности стоимости своего портфеля, однако и доходность ожидает выше официальной инфляции. Это можно сделать через покупку акций золотодобывающих компаний с дивидендными выплатами, ETF на акции "голубых фишек".
— Третий тип — агрессивный. Инвестор ставит перед собой задачу максимально обогнать инфляцию. Он готов к существенной волатильности своего портфеля и поэтому выбирает акции роста в различные сектора экономики.
Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий предлагает подойти к вопросу о сохранении денег от инфляции с другой стороны.
Существует несколько способов защиты денег от инфляции, от прямых до косвенных. К прямым способам эксперт относит покупку облигаций, доходность которых привязана к инфляции. В России это так называемые "линкеры" — гособлигации (ОФЗ), у которых тело (номинал) индексируется на инфляцию.
"К непрямым способам следует отнести покупку активов, которые с высокой вероятностью ответят ростом на инфляцию. В долларах США самую высокую корреляцию с инфляцией имеют нефть, золото и акции сырьевых компаний. В рублях высокую инфляцию обычно неплохо переносят компании-ритейлеры", — говорит Русецкий.
"Себестоимость добычи золота у золотодобытчиков в России примерно 400-700 долларов за унцию, то есть при цене золота в 1800 долларов за унцию, покупая акции золотодобытчиков, вы по сути инвестируете в то же самое золото, но по более низкой цене — возникает "рычаг", — поясняет эксперт.
При этом он отмечает, что инвестировать сразу во все, если хотите сберечь деньги от инфляции, нельзя.
Сумма же сбережений, которую необходимо откладывать, в этом вопросе не так важна. Главное — начать хотя бы с чего-то, сходятся во мнении эксперты.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210627/834035464.html