МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Текущая волна пандемии коронавируса более безопасна для фондового рынка, и ожидать повторения глобального локдауна прошлого года не нужно, в связи с чем опрошенные РИА Новости эксперты рекомендуют больше ориентироваться на "акции стоимости", но не сбрасывать со счетов и "акции роста", в том числе бумаги IT-сектора.

"Глобальная экономика, фондовый рынок, денежно-кредитные власти подходят к очередной волне кризиса более подготовленными, чем в 2020 году. Правительства большинства государств пришли к выводу, что тотальный локдаун наносит гораздо больший ущерб, чем собственно сама пандемия коронавируса", — говорит начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

БУМАГИ IT-СЕКТОРА

В прошлом интерес инвесторов к IT-компаниям был сформирован двумя факторами: ростом спроса на их услуги из-за перехода на удаленку и снижением ставок, напоминает старший портфельный управляющий "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко. "Крест смерти" биткоина. К чему готовиться инвесторам

"Последнее приводило к более низким ставкам дисконтирования денежных потоков компаний, что увеличивало оценку акций компаний в моделях аналитиков. Оба фактора уже в значительной степени учтены в котировках, поэтому нельзя сказать, что с приходом "третьей волны" вновь настало время покупать IT–компании", — добавляет он.

В то же время эксперт считает, что акции IT-гигантов и производителей чипов, которые ассоциируются с будущим мировой экономики и имеют значительный вес в индексах, остаются привлекательными для покупок.

В разгар пандемии традиционно выигрывают циклические сектора, такие как IT (разработчики ПО), электронная коммерция, финтех, стриминговое телевидение и розничный сектор первичного потребления что выигрывает от социальной изоляции, в свою очередь замечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Среди наиболее известных компаний: Microsoft, Activision Blizzard, Zoom Technologies, Ebay, Amazon, Google, Facebook, "Яндекс", Mail.Ru, X5 Retail Group и прочие, перечисляет он.

"IT-сектор будет под давлением на фоне регулятивных ограничений и за счет перехода в акции стоимости. Но есть сектора и компании, которые всегда будут расти — это те, которые выигрывают как во время пандемии, так и после как Microsoft (облачные технологии), Facebook (рост доходов от рекламы), "Яндекс", Amazon, Ozon и прочее", — в то же время добавляет эксперт.

Если ФРС удастся удержать долгосрочную инфляцию на уровне, близком к 2-2,5%, и при этом быстро не сворачивать стимулирование, это может стать новым стимулом для IT-компаний, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Федрезерва США и низкие ставки — это второй существенный фактор успеха компаний с "длинной дюрацией" (т.е. компаний которые торгуются по очень высоким мультипликаторам), поясняет он.

АКЦИИ РОСТА VS АКЦИИ СТОИМОСТИ

Основными игроками, которые выигрывают от введения ограничений, являются акции интернет-торговли: Ozon, "Яндекс", указывает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Инвестор научил правильно считать доход от вложений

По его мнению, розничная торговля также увидит всплеск продаж: человек потребляет одно и то же количество калорий в сутки, так что если рестораны и кафе будут закрыты – спрос переместится в "магазины у дома". Дешево выглядят Х5, "Магнит", "Лента", считает эксперт.

"Движение переменчивое и нужно следовать четкой стратегии. Наша изначальная стратегия с сентября 2020 — это покупка акций стоимости – "value stocks vs growth stocks", — говорит Луцко.

"Вне зависимости от динамики пандемии необходимо иметь в портфеле акции здравоохранения, потребительского сектора и телекомов. Бумаги этих секторов имеют своего рода "защитные характеристики" и способны в какой-то степени ограничить волатильность портфеля в случае снижения глобального аппетита к риску по причине обострения фазы глобальной пандемии или роста инфляции", — рекомендует Фетисов.

Поскольку речь о глобальном локдауне, который попросту убьет глобальную экономику, сейчас не идет, то в портфеле стоит держать акции прежде всего сырьевого сектора, считает аналитик. Рост цен на нефть и газ в первой половине 2021 года позволит компаниям сектора значительно улучшить финансовые показатели, а, следовательно, и выплатить хорошие дивиденды по итогам 2021 года, отмечает он.

С ним согласен Русецкий. Уровень вакцинации по всему миру растет и текущие ограничения стоит рассматривать как временные – и это повод покупать процикличные компании, особенно нефтяные. Стоит подождать сезона отчетности за второй квартал 2021 года, который начинается в июле, данные результаты станут катализатором для "акций роста", считает он.

"Среди российских бумаг это "Газпром", "Лукойл", "Роснефть". Кроме того, стоит обратить внимание и на бумаги "Норильского никеля", которые сильно отстали от динамики цветных металлов (сказалась череда аварий). Кроме того, мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги металлургического сектора – НЛМК и "Северсталь", — говорит Фетисов.

Эксперт полагает, что на вторую половину 2021 года целесообразно иметь сбалансированный портфель – в части акций стоимости сделать акцент на дивидендные бумаги, в части акций роста в портфеле обязательно должен присутствовать онлайн сектор.

"На наш взгляд, наступила пора диверсифицированных портфелей и не время ставить на рост отдельных секторов", — резюмирует Постоленко.

Читайте также:

Физлица за год вложили в ценные бумаги на Мосбирже более триллиона рублей